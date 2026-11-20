С 20 по 22 ноября в Алматы проводится республиканское оперативно-профилактическое мероприятие “Правопорядок”, направленное на обеспечение общественной безопасности, укрепление правопорядка и предупреждение правонарушений.

В рамках ОПМ полиция города усилила профилактическую и оперативную работу, направленную на выявление и пресечение правонарушений, предупреждение преступлений и стабилизацию криминогенной обстановки.

Особое внимание будет уделено безопасности дорожного движения. Под усиленным контролем окажутся грубые нарушения правил дорожного движения, в том числе управление транспортными средствами в состоянии опьянения, превышение установленной скорости и другие действия, создающие угрозу жизни и здоровью участников дорожного движения.

На период проведения мероприятия задействованы необходимые силы и средства полиции. Работа будет организована комплексно, с акцентом на профилактику, своевременное реагирование на правонарушения и обеспечение безопасности граждан.

— Наша задача — не просто выявлять нарушения, а прежде всего предупреждать их, своевременно реагировать на возникающие угрозы и создавать безопасную среду для каждого жителя и гостя Алматы. Особое внимание уделим дорожной безопасности и пресечению действий, которые могут привести к трагическим последствиям, — отметил начальник управления административной полиции ДП города Алматы Абдинур Тасыбаев.

Полиция призывает жителей и гостей мегаполиса соблюдать законодательство, правила дорожного движения и общественный порядок. Безопасность города — общая ответственность, требующая сознательного отношения и соблюдения установленных требований от каждого.