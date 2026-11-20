В Павлодарской области в результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий пресечена деятельность группы лиц, подозреваемых в совершении серии интернет-мошенничеств.

Группа действовала в рамках согласованной схемы, направленной на незаконное завладение денежными средствами граждан с использованием информационных технологий.

— Полицейскими задержаны четверо подозреваемых, на сегодняшний день следствием установлено девять потерпевших, общая сумма причиненного материального ущерба составляет порядка 40 миллионов тг, — сообщает начальник УБОП ДП Павлодарской области Габит Кабдрахманов.

При этом правоохранительные органы не исключают, что количество эпизодов и потерпевших может увеличиться.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление полной картины произошедшего, роли каждого из подозреваемых, в том числе причастности задержанных лиц к другим аналогичным преступлениям.

Полиция продолжает работу по выявлению и пресечению преступлений, совершаемых с использованием цифровых технологий, а также по установлению лиц, стоящих за организацией подобных схем.

Работа по противодействию интернет-мошенничеству и пресечению деятельности организованных преступных групп находится на особом контроле полиции.

Полиция призывает граждан проявлять бдительность при совершении финансовых операций в интернете, не доверять сомнительным предложениям и не передавать посторонним лицам персональные данные, банковские реквизиты и SMS-коды.

За отчетный период в регионе зарегистрировано 1337 фактов интернет-мошенничества, что на 31% ниже прошлого года.

Положительная динамика стала результатом комплексной работы, направленной на предупреждение киберпреступлений, выявление мошеннических схем и пресечение деятельности лиц, обеспечивающих их техническую и финансовую инфраструктуру.

Так, оперативниками задержаны лица, причастные к незаконной активации SIM-карт и обналичиванию денежных средств. Из незаконного оборота изъято более 120 мобильных устройств и 500 абонентских SIM-карт, 39 банковских карт и два устройства SIM-box.

Всего по подозрению в причастности к интернет-мошенничествам задержано порядка 33 подозреваемых, в том числе трое несовершеннолетних.