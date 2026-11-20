О проводимой работе полиции по обеспечению общественного порядка, профилактике правонарушений и защите прав граждан проинформировал начальник управления общественной безопасности областного полицейского ведомства Азамат Куркебаев на площадке Региональной службы коммуникаций.

По его словам, в регионе отмечается снижение общего количества зарегистрированных преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких. Также сократилось число преступлений, совершенных на улицах и в общественных местах, в состоянии алкогольного опьянения, несовершеннолетними и в семейно-бытовой сфере.

— В рамках профилактической работы за распитие алкоголя в общественных местах и появление в состоянии опьянения к административной ответственности привлечено 9003 человека. За нарушения законодательства в сфере реализации алкогольной продукции привлечено 440 предпринимателей. Стоит отметить, что в 51 сельском округе владельцы магазинов добровольно отказались от продажи алкоголя, с каждым подписан трехсторонний меморандум, — сообщил Азамат Куркебаев.

Спикер проинформировал, что для контроля за лицами, условно-досрочно освобожденными от отбывания наказания, приобретено 50 электронных средств слежения (браслетов).

В сфере противодействия семейно-бытовому насилию выявлено 4656 правонарушений. Участковыми инспекторами вынесено 3674 защитных предписания. По ходатайствам полиции судами установлено 1069 особых требований к поведению правонарушителей, в 1059 случаях введены ограничения на употребление алкоголя, в 301 случае предусмотрено прохождение психологической помощи.

Полицией проводится определенная профилактическая работа и с несовершеннолетними, и с неблагополучными семьями. Так, с начала года за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей к административной ответственности привлечено 1459 родителей. За нахождение несовершеннолетних в ночное время вне жилища и в развлекательных заведениях без сопровождения законного представителя привлечено 2737 человек. Также 58 предпринимателей наказаны за допущение нахождения детей в развлекательных заведениях ночью без сопровождения родителей.

— Общественная безопасность — сфера общей ответственности. Добросовестное выполнение каждым гражданином требований закона влияет на спокойствие и благополучие населения. Соблюдая законы, полицейские готовы противостоять любым вызовам и достойно продолжать борьбу за правопорядок и покой граждан, — подытожил свое выступление он.