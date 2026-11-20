В Разинском сельском округе Шемонаихинского района открылся новый участковый пункт полиции.

Теперь жители трех сел — Красной Шемонаихи, Медведки и Белого Камня — смогут обращаться к участковому инспектору по месту жительства.

В округе проживают более 800 человек.

Округ расположен в приграничной зоне с Российской Федерацией, а через его территорию проходит автодорога республиканского значения Усть-Каменогорск — Шемонаиха — РФ. Расстояние от села Красная Шемонаиха до границы составляет 25 километров.

В открытии участкового пункта принял участие заместитель начальника департамента полиции Восточно-Казахстанской области Рифхат Тауфиков. Он отметил значимость работы участковых инспекторов, особенно в сельской местности.

— В сельской местности участковый инспектор — это полицейский, которого жители знают лично и к которому обращаются в первую очередь. Поэтому важно, чтобы у него были необходимые условия для работы и приема граждан. Новый пункт позволит поддерживать постоянный контакт с населением, своевременно реагировать на обращения и уделять больше внимания профилактике правонарушений, — отметил Рифхат Шафихович.

Административный участок обслуживает участковый инспектор полиции Жанболат Кажмуханов. Новый пункт расположен в селе Красная Шемонаиха, его открытие позволит укрепить взаимодействие полиции с жителями приграничных сел и повысить эффективность работы по обеспечению правопорядка на территории округа.