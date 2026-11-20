Безопасность на дорогах зависит от каждого из нас. Но, к сожалению, некоторые водители даже после лишения прав продолжают садиться за руль.

Несмотря на запрет суда, они сознательно нарушают Закон и подвергают опасности других участников дорожного движения.

Только за последние пять дней полиция задержала 245 таких водителей.

Из них 115 подвергнуты административному аресту, еще 130 оштрафованы. Все 245 автомобилей водворены на штрафстоянки.

Позиция МВД однозначна: лишение водительских прав означает полный запрет на управление автомобилем. Никаких исключений быть не может.

Полиция будет жестко пресекать подобные нарушения. Здесь речь идет не просто о соблюдении правил, а о жизни и безопасности людей.

Закон и порядок начинаются с ответственности каждого из нас.