Подозреваемый в серии краж оборудования нефтегазового предприятия задержан в Жанаозене

В рамках оперативно-профилактического мероприятия “Металл” сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в серии краж оборудования с производственных объектов нефтегазового предприятия.

Первоначально в полицию поступило сообщение о краже двух шиберных задвижек со скважины, расположенной в селе Тенге. Стоимость похищенного оборудования составила более 1,5 млн тенге.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили подозреваемого. В ходе дальнейшей проверки установлена его возможная причастность к ряду аналогичных краж. Всего мужчина подозревается в причастности к шести фактам хищения имущества предприятия.

По данным фактам возбуждены уголовные дела.

Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания.

В настоящее время устанавливается местонахождение похищенного оборудования, а также проверяется возможная причастность других лиц.

Расследование продолжается.