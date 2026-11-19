Быстрый заработок, анонимные предложения в социальных сетях и обещания легких денег — за этим могут скрываться попытки вовлечь подростков в незаконный оборот наркотиков.

Эти и другие способы вовлечения молодежи в наркопреступность стали главной темой профилактической беседы, прошедшей в специализированной школе-интернате Восточно-Казахстанской области.

В профилактической встрече приняли участие более 150 учеников 10–11 классов. Перед учащимися выступил начальник управления по противодействию наркопреступности ДП ВКО Динат Мусин. Он рассказал о последствиях употребления наркотиков, уголовной ответственности за их хранение и распространение, а также о способах вовлечения молодежи в преступные схемы через интернет и социальные сети. Для наглядности школьникам показали антинаркотические видеоролики МВД и раздали профилактические брошюры.

Главная мысль встречи — одно необдуманное решение или согласие на сомнительное предложение о заработке может иметь серьезные последствия.

Полиция призывает молодых людей быть внимательными, не поддаваться на обещания легких денег и делать осознанный выбор в пользу здорового будущего.