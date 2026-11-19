В ходе мониторинга социальных сетей была обнаружена видеозапись, на которой запечатлено, как молодые люди умышленно повреждают лифт в многоквартирном доме.

Инцидент произошел в ночное время 18 ноября в 11-м микрорайоне города Актобе. На видеозаписи видно, как трое молодых людей заходят в лифт, после чего один из них несколько раз намеренно пинает его дверь и наносит удар кулаком. В результате двери лифта деформировались, и жильцам пришлось временно отключить его.

Сотрудники полиции оперативно установили личности нарушителей и доставили их в отдел полиции. Выяснилось, что лифт повредил житель этого же дома Бекзат Куракбаев. В отношении него, а также жителей Актюбинской области Азамата Торымова и Саламата Жолдыбая полицейские собрали материалы по трем статьям административного законодательства: за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, нарушение тишины и мелкое хулиганство.

По решению суда все трое правонарушителей подвергнуты административному аресту. Молодой человек, устроивший "спарринг" с лифтом, получил 10 суток ареста, двое его приятелей — по 5 суток.

Полиция призывает граждан соблюдать Закон и порядок. Противоправные действия влекут за собой предусмотренную законом ответственность.