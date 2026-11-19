Около 03:00 на канал "102" поступило сообщение о том, что из квартиры на четвертом этаже многоэтажного дома доносятся звуки, похожие на женский призыв о помощи. Однако заявитель не смог точно указать номер квартиры, откуда раздавались тревожные звуки.

На место незамедлительно прибыли участковые инспекторы полиции Нуржан Чойбеков и Шынасыл Асилхан. Сотрудники проверили квартиры в указанном подъезде, однако за дверями стояла тишина. Несмотря на отсутствие видимых признаков происшествия, полицейские продолжили поиски источника звука.

В ходе проверки внимательные инспекторы установили, что звуки доносятся из соседнего подъезда. Обойдя здание снаружи, они заметили свет в окне квартиры на четвертом этаже. Однако, несмотря на неоднократные попытки, на стук в дверь никто не открыл.

Предположив, что внутри может находиться человек, которому требуется срочная помощь, полицейские незамедлительно вызвали спасателей. С помощью автолестницы сотрудники проникли в квартиру через балкон четвертого этажа.

Внутри находилась 77-летняя женщина. Как выяснилось, ночью ей стало плохо, после чего она проснулась и попыталась позвать детей на помощь. Чтобы привлечь их внимание, женщина стучала по стене и полу. Однако родственники, находившиеся в квартире, крепко спали и не услышали ее призывов о помощи. Тревожные звуки услышал сосед, который не остался равнодушным и незамедлительно обратился в полицию.

— Поскольку дверь никто не открывал, мы предположили, что жизнь человека может быть в опасности, и приняли решение попасть в квартиру через балкон вместе со спасателями. Главное, что с бабушкой все в порядке, — рассказал участковый инспектор Нуржан Чойбеков.

Его коллега Шынасыл Асилхан также выразил благодарность бдительному соседу, своевременно сообщившему о тревожных звуках.

Благодаря внимательности заявителя, профессионализму полицейских и оперативному взаимодействию со спасателями удалось своевременно проверить тревожный сигнал и убедиться в безопасности пожилой женщины.

В настоящее время жизни и здоровью пожилой женщины ничего не угрожает.