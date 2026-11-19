В Семее полицейские и волонтеры обнаружили и удалили 10 надписей с рекламой наркотиков, а также проверили 36 заброшенных зданий и сооружений.

К работе подключились общественный фонд "СОЦKZ" и управление молодежной политики области Абай.

Во время рейда жителям рассказали, как распознать интернет-мошенников. В торговых точках разместили 118 памяток с рекомендациями по защите от мошенничества и контактами участковых инспекторов полиции.

Полицейские проверили по месту жительства 251 человека, состоящего на профилактическом учете. По фактам семейных скандалов вынесли два защитных предписания и поставили на учет двух человек. В отношении еще одного человека установили особые требования к поведению, в том числе запрет на употребление алкоголя.

Кроме того, сотрудники полиции проверили, как 18 владельцев гражданского оружия соблюдают правила его хранения и регистрации.

За время рейда к административной ответственности привлекли 76 человек. Из них 24 — за проживание без регистрации или документов, удостоверяющих личность, 15 — за нарушения в сфере благоустройства, 11 — за распитие алкоголя или появление в общественных местах в состоянии опьянения, 7 — за нарушение тишины, 4 — за нарушение правил пользования общественным транспортом.

Еще 11 человек привлекли за неисполнение обязанностей в отношении несовершеннолетних, двоих — в связи с нахождением несовершеннолетних ночью без сопровождения законных представителей. По одному человеку привлекли за нарушение требований к продаже алкоголя и за допуск несовершеннолетних в развлекательное заведение ночью без сопровождения законных представителей.