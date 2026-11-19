Полицейские проводят оперативно-профилактическое мероприятие "Браконьер", направленное на охрану животного и растительного мира. С начала ОПМ, которое проходит с 16 по 30 ноября, выявлено шесть административных правонарушений.

В Бородулихинском районе выявили два нарушения правил рыболовства и охраны рыбных ресурсов. Для ловли рыбы использовали сети из синтетического моноволокна, известные как "китайские сети". Брошенные или оборванные снасти надолго остаются в водоемах и продолжают становиться ловушками для рыбы и других водных животных.

Еще по одному нарушению правил рыболовства выявили в Кокпектинском районе и городе Семей. В Аксуатском и Кокпектинском районах пресекли по одному нарушению правил охоты.

Полиция напоминает охотникам о необходимости соблюдать установленные ограничения. Охота запрещена в зонах покоя и на воспроизводственных участках. Также запрещена охота с применением гладкоствольного и нарезного охотничьего оружия на территории населенных пунктов и в радиусе трех километров вокруг них.

Оперативно-профилактическое мероприятие "Браконьер" продолжается до 30 ноября. Полицейские призывают жителей бережно относиться к природным ресурсам и сообщать о фактах браконьерства по номеру "102".