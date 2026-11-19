Отсутствие водительского удостоверения или лишение права управления транспортным средством не освобождает от соблюдения правил дорожного движения. В Туркестане сотрудники батальона патрульной полиции в ходе очередного рейда выявили двух водителей, нарушивших требования закона.

Так, во время патрулирования дорог был остановлен автомобиль Mercedes-Benz под управлением 18-летнего гражданина, не имеющего водительского удостоверения. В ходе проверки выяснилось, что данное правонарушение он совершил повторно в течение года.

На проспекте Б. Саттарханова сотрудники полиции остановили автомобиль LADA 2170, за рулем которого находился 41-летний мужчина. Установлено, что ранее по решению суда он был лишен водительских прав сроком на 7 лет за вождение в нетрезвом состоянии.

В отношении обоих нарушителей приняты соответствующие меры, а автомобили водворены на специализированную стоянку.