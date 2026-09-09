Полиция усилила контроль за продажей энергетиков несовершеннолетним в Алматы

В Алматы сотрудники полиции проводят профилактические рейды по выявлению фактов реализации энергетических напитков несовершеннолетним.

Работа проводится в рамках требований статьи 423-1 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях, предусматривающей ответственность за продажу несовершеннолетним энергетических напитков.

В ходе рейдов полицейские посещают торговые объекты, проверяют соблюдение установленных требований и разъясняют продавцам нормы законодательства.

Особое внимание уделяется недопущению реализации энергетических напитков лицам, не достигшим совершеннолетия.

— Наша задача — не только выявлять нарушения, но и предупреждать их. В ходе рейдов сотрудники полиции разъясняют продавцам требования законодательства и обращают внимание на недопустимость продажи энергетических напитков несовершеннолетним. Подобные мероприятия проводятся на постоянной основе, — отметил начальник управления общественной безопасности департамента полиции города Алматы Тимур Ногайбаев.

Полиция напоминает представителям торговли о необходимости строго соблюдать требования законодательства. Реализация энергетических напитков несовершеннолетним влечет предусмотренную законом административную ответственность.

Работа по выявлению и предупреждению подобных фактов продолжается.