В средней школе имени Журимбека Сыдыкова села Жансугуров Аксуского района области Жетысу состоялось торжественное открытие класса "Жас сақшы".

Мероприятие организовано в рамках реализации принципа "Закон и порядок" и направлено на воспитание у подрастающего поколения патриотизма, дисциплины, ответственности и уважения к закону.

Кроме того, в школе состоялось открытие специального учебного кабинета в память о капитане полиции Руслане Талгатовиче Абибмуратове, погибшем при исполнении служебного долга. Эта инициатива направлена на увековечение памяти сотрудника полиции, посвятившего свою жизнь обеспечению безопасности граждан и общественного порядка.

Открытие класса "Жас сақшы" стало важным шагом в повышении правовой грамотности школьников, укреплении патриотического духа и формировании интереса к службе в органах внутренних дел.

Желаем юным стражам порядка успехов в учебе, новых достижений и светлого будущего, а также желаем им стать достойными гражданами своей страны, уважающими Закон и порядок.