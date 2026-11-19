Крупная партия электронных сигарет изъята полицией в Караганде
В Караганде сотрудники полка патрульной полиции пресекли незаконный оборот вейпов.
В ходе планового патрулирования полицейские остановили для проверки документов автомобиль Лада Приора.
При досмотре салона транспортного средства у 30-летнего местного жителя обнаружили и изъяли 323 единицы нелегальной никотиносодержащей продукции.
В настоящее время стражи порядка проводят комплекс оперативно-следственных мероприятий. Полицейским предстоит выяснить каналы поставки запрещенного товара, а также установить предполагаемые точки сбыта крупной партии электронных сигарет.