В Караганде сотрудники полка патрульной полиции пресекли незаконный оборот вейпов.

В ходе планового патрулирования полицейские остановили для проверки документов автомобиль Лада Приора.

При досмотре салона транспортного средства у 30-летнего местного жителя обнаружили и изъяли 323 единицы нелегальной никотиносодержащей продукции.

В настоящее время стражи порядка проводят комплекс оперативно-следственных мероприятий. Полицейским предстоит выяснить каналы поставки запрещенного товара, а также установить предполагаемые точки сбыта крупной партии электронных сигарет.