В школе-гимназии №7 города Уральска 24 учащихся седьмого класса вступили в ряды военно-патриотического клуба “Жас бүркіт”.

В рамках мероприятия воинская часть 5517 Национальной гвардии МВД РК и учебное заведение подписали меморандум о сотрудничестве, направленный на развитие военно-патриотического воспитания молодежи и приобщение школьников к традициям служения Родине.

Вступая в ряды клуба, школьники торжественно поклялись быть достойными гражданами своей страны, уважать ее историю и традиции, проявлять дисциплинированность, ответственность и готовность служить Родине.

Важной частью мероприятия стал “Урок мужества”, который провел советник Главнокомандующего Национальной гвардией Алибек Абдилов.

Он рассказал ребятам о военнослужащих Национальной гвардии, чьи мужество, решительность и неравнодушие помогли предотвратить трагедии и прийти на помощь людям в сложных ситуациях.

Истории реальных поступков позволили школьникам по-новому взглянуть на понятие мужества и задуматься о том, какими качествами должен обладать человек, готовый прийти на помощь другим.

В завершение урока учащиеся вместе составили портрет настоящего участника клуба “Жас бүркіт”, обозначив его главные качества: смелость, честность, дисциплинированность, взаимовыручку и ответственность.

Культурную программу продолжило выступление оркестра воинской части 5517. Музыкальные номера стали дополнением торжественной церемонии.