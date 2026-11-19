В рамках реализации принципа “Закон и порядок” управлением полиции города Уральска проведен анализ состояния общественного порядка.

В результате выявлены развлекательные заведения, в которых регулярно происходят правонарушения. Одним из них стало кафе, расположенное в микрорайоне Женис и работавшее до 06:00.

С начала текущего года в ночное и утреннее время на канал “102” поступило около 70 вызовов, связанных с происшествиями в данном заведении. Кроме того, здесь зарегистрировано 10 преступлений и выявлен ряд административных правонарушений.

Учитывая сложившуюся ситуацию, управление полиции города Уральска направило в уполномоченные органы предложение о проведении совместной проверки.

В ходе проверки с участием представителей городского управления по чрезвычайным ситуациям и управления санитарно-эпидемиологического контроля выявлен ряд нарушений законодательства. По результатам проверки деятельность кафе была приостановлена.

Полиция продолжит системную работу по обеспечению общественного порядка, предупреждению правонарушений и обеспечению безопасности граждан.

Обеспечение спокойствия и безопасности жителей — одна из главных задач полиции.