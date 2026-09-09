В департаменте полиции Жамбылской области в честь Дня языков народа Казахстана в рамках недели “Парасатты полицей” состоялось мероприятие “Язык — основа единства и согласия”.

В мероприятии приняли участие руководство и личный состав департамента, ветераны органов внутренних дел, представители Ассамблеи народа Казахстана, управления культуры и развития языков акимата Жамбылской области, а также Жамбылской областной универсальной научной библиотеки имени Ш. Уалиханова.

Участникам представили выставку изделий ручной работы, исторических экспонатов и национальных блюд, знакомящую с культурой и традициями различных этносов.

В ходе круглого стола представители узбекского, азербайджанского, русского, корейского, турецкого и курдского этносов выступили на государственном языке и поделились мнениями о важности уважения к языку, единства народа и общественного согласия.

Особое место в программе заняли творческие выступления. Представитель корейского этноса исполнил песню великого казахского поэта Абая “Желсіз түнде жарық ай”. Представитель азербайджанского этноса прочитал авторское стихотворение, посвященное единству и дружбе. Также прозвучали кюи в исполнении домбристов.

— Государственный язык — общая ценность, объединяющая всех нас. Уважать язык — значит уважать свою страну и Родину. В рядах полиции представители разных этносов служат во имя одной цели — обеспечения спокойствия и безопасности граждан. Это яркий пример согласия и единства в нашем обществе, — отметил заместитель начальника ДП Асет Оспанов.

По завершении мероприятия сотрудникам полиции — представителям различных этносов, вносящим активный вклад в расширение сферы применения государственного языка и развитие языковой культуры, вручили Благодарственные письма.