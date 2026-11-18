Неожиданный оборот приняла история с поиском пропавшей коровы в одном из сел Есильского района Северо-Казахстанской области.

Местная жительница обратилась в полицию. Она рассказала, что ушла из дома, забыв закрыть ворота, а когда вернулась, обнаружила исчезновение коровы черной масти с белыми пятнами на голове и брюхе.

Полицейские проверили, имеются ли признаки скотокрадства, затем приняли меры по розыску сбежавшего животного. Стражи порядка хорошо знают: бродячий скот может стать добычей преступников или спровоцировать дорожно-транспортное происшествие, внезапно появившись на дороге.

Чтобы предотвратить подобные сценарии, до позднего вечера семь сотрудников районного отдела полиции осматривали село и окрестности, беседовали с местными жителями. На следующий день к поисковым мероприятиям подключились участковые инспекторы соседних сельских округов, кинолог со служебно-розыскной собакой и оператор дрона. Стражи порядка прочесывали окрестности, проверяли записи камер видеонаблюдения.

В результате выяснилась неожиданная подробность: корова не только не была похищена, но и не терялась. На самом деле хозяйка продала ее за 550 тысяч тг жителю другого района.

Женщина пояснила, что сделала это без ведома мужа, чтобы помочь деньгами сестре. В полицию она обратилась, желая скрыть свои действия от супруга. Ради этого были потрачены ресурсы и рабочее время сотрудников районного отдела полиции.

За заведомо ложный вызов специальных служб жительницу привлекли к ответственности. Полицейские призывают не допускать подобных фактов и помнить: Закон и порядок начинаются с ответственного отношения к себе.