В ходе мониторинга городских камер видеонаблюдения сотрудники Центра оперативного управления выявили факт грубого нарушения правил дорожного движения.

23-летний водитель автомобиля Lada устроил дрифт на парковке этнокультурного центра, создавая угрозу безопасности окружающих и повреждая дорожное покрытие.

В результате оперативно принятых мер сотрудники патрульной полиции установили автомобиль и привлекли водителя к административной ответственности за повреждение дорог и других дорожных сооружений.

Полиция напоминает: общественные места — не площадка для опасных маневров!