Дрифт на парковке этнокультурного центра в Таразе: водитель привлечен к ответственности
В ходе мониторинга городских камер видеонаблюдения сотрудники Центра оперативного управления выявили факт грубого нарушения правил дорожного движения.
23-летний водитель автомобиля Lada устроил дрифт на парковке этнокультурного центра, создавая угрозу безопасности окружающих и повреждая дорожное покрытие.
В результате оперативно принятых мер сотрудники патрульной полиции установили автомобиль и привлекли водителя к административной ответственности за повреждение дорог и других дорожных сооружений.
Полиция напоминает: общественные места — не площадка для опасных маневров!