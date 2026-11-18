Выбросил окурок под ноги, оставил пластиковый стаканчик на тротуаре или бросил упаковку от еды мимо урны — на первый взгляд, мелочь. Однако именно из таких поступков складывается загрязнение общественных пространств.

В Восточно-Казахстанской области камеры видеонаблюдения помогают фиксировать подобные нарушения и устанавливать тех, кто пренебрегает правилами чистоты.

С начала года в регионе зарегистрировано 8 426 правонарушений в сфере благоустройства. Из них 7 104 факта связаны с нарушением правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов, еще 1 322 — с загрязнением мест общего пользования. Все 1 322 факта загрязнения общественных территорий зафиксированы с помощью камер видеонаблюдения.

Видеонаблюдение позволяет фиксировать обстоятельства нарушений и устанавливать причастных к ним лиц. Полученные материалы служат основанием для принятия предусмотренных законом мер.

Помимо цифрового контроля, сотрудники полиции регулярно проводят рейдовые мероприятия, проверяют общественные пространства, выявляют нарушения и привлекают виновных к административной ответственности.

Отдельное внимание уделяется проблеме несанкционированных свалок. Всего в области выявлено 214 таких мест, 196 из них уже ликвидированы.

Полиция напоминает: выброшенный мимо урны окурок, оставленный на улице мусор или загрязнение общественной территории — это не просто проявление неуважения к окружающим, но и нарушение установленных правил, за которое предусмотрена ответственность.

Поддержание чистоты начинается с личной культуры и ответственности каждого. Соблюдение порядка в общественных местах — одна из повседневных составляющих принципа “Закон и порядок”.