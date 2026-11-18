19-летний Арсен Каракузиев проходит срочную службу в воинской части 6698 Национальной гвардии МВД РК в Шымкенте.

Более 20 лет назад в этом же подразделении служила его мать. Дедушка Арсена также посвятил годы службе в войсках правопорядка, а другие родственники сегодня занимают офицерские должности.

Арсен Каракузиев был призван из Алматы. Интерес к военному делу у него появился еще в детстве, поскольку пример близких во многом повлиял на выбор будущей профессии.

Дедушка Арсена, полковник Кабылбек Каракузиев, является ветераном войск правопорядка. Его мать Алия Каракузиева, более 20 лет прослужила в воинской части 6698, где теперь исполняет воинский долг ее сын.

Военное дело выбрали и другие родственники молодого гвардейца. Тимур Каракузиев служит заместителем командира воинской части 6655. Мади Каракузиев командует взводом в воинской части 6506.

Арсен намерен и дальше развиваться в военной сфере. После окончания срочной службы он планирует заключить контракт с Национальной гвардией, а в перспективе получить офицерское звание.

— Для меня примером всегда были дедушка и дяди. Особое чувство — проходить службу именно в той воинской части, где долгие годы служила мама. Я хочу достойно продолжить их дело и служить в рядах Национальной гвардии, — говорит Арсен.

Для молодого гвардейца семейная история стала ориентиром в выборе профессии. Теперь он сам делает первые шаги на военном пути, который до него прошли несколько поколений Каракузиевых.