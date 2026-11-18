В средней школе № 10 имени Шокана Уалиханова сотрудники департамента полиции области Жетысу провели профилактическое мероприятие, направленное на предупреждение наркомании, интернет-преступлений и вовлечения несовершеннолетних в противоправную деятельность.

Во встрече приняли участие сотрудники управления по противодействию наркопреступности, управления по противодействию киберпреступности и Центра кинологической службы.

Особый интерес у школьников вызвали показательные выступления кинологов со служебными собаками. Полицейские продемонстрировали возможности четвероногих помощников при поиске и обнаружении наркотических веществ.

В ходе мероприятия учащимся также рассказали об опасности наркотиков, ответственности за их хранение и распространение, а также о распространенных схемах интернет-мошенничества. Школьникам продемонстрировали социальные антинаркотические видеоролики.

Встреча прошла в формате "Открытого микрофона", где подростки смогли задать интересующие вопросы и получить разъяснения непосредственно от сотрудников полиции.

Главная цель подобных мероприятий — формирование у подрастающего поколения устойчивого негативного отношения к наркотикам, повышение правовой грамотности и предупреждение правонарушений среди несовершеннолетних.

Полиция продолжает системную профилактическую работу в образовательных учреждениях, уделяя особое внимание безопасности детей и молодежи.