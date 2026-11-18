17 ноября в Астане прошел международный шахматный турнир Arlan Chess Cup 2026 среди сотрудников правоохранительных органов на Кубок министра внутренних дел Республики Казахстан.

Участниками соревнования стали полицейские Казахстана и зарубежных стран. Турнир проводится ежегодно, однако в этом году впервые состоялся на международном уровне.

В рамках Arlan Chess Cup 2026 прошли два отдельных турнира. Международный турнир состоялся в командном формате. В республиканском турнире сотрудники органов внутренних дел Казахстана выступили в личном и командном зачетах.

В международном турнире первое место завоевала команда из Азербайджана: Ахадзаде Хаджиали, Рауф Мамедов и капитан команды Заур Маджидов. На втором месте — представители Грузии: Торнике Габуния, Зураб Ксоврели и капитан команды Бесик Какаладзе. Третье место заняла казахстанская команда Arlan-1: Арман Аубакиров, Олжас Тугельбаев и капитан команды Арман Джалдыгулов.

Лучшим игроком турнира стал представитель Кыргызстана Алмазбек Абакиров. За волю к победе наградили Ильхома Ганизода из Таджикистана, а приз за лучшую партию получил Арман Бектас из казахстанской команды Arlan-2.

В республиканском турнире приняли участие 55 спортсменов. Первое место занял Ерлан Туримбетов из департамента полиции Акмолинской области, второе — представитель Комитета уголовно-исполнительной системы Ергали Сауран, третье — сотрудник департамента полиции Туркестанской области Паша Османов.

Лучшим игроком турнира стала единственная девушка-участница Аида Жанатбеккызы — представительница Костанайской академии МВД. Она составила достойную конкуренцию мужчинам и заняла шестое место в общем зачете. Награду за лучшую партию получил Саят Сатанов — представитель департамента полиции Карагандинской области, а приз за волю к победе — Куралбай Абдилбеков из департамента полиции Алматинской области.

В командном зачете первое место заняла команда департамента полиции Туркестанской области: Паша Османов, Мади Ешмуратов и капитан команды Еркегали Куандык. На втором месте — команда департамента полиции Атырауской области: Шынгыс Абдиров, Сайфолла Санжан и капитан команды Арман Жанабаев. Третье место заняла команда департамента полиции на транспорте МВД РК: Канат Омаров, Алишер Асатов и капитан команды Жандос Жаксалыков.