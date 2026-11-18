В Актау состоялось заседание межведомственного совета по вопросам защиты прав и законных интересов несовершеннолетних.

В мероприятии приняли участие аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай, прокурор области Сериккали Кушалиев, начальник департамента полиции Мангистауской области Аманкельды Досжанов, а также руководители государственных и правоохранительных органов, представители сферы образования и общественных организаций.

Основное внимание было уделено вопросам профилактики подростковой преступности, предупреждения насилия и буллинга в образовательных учреждениях, защиты прав несовершеннолетних и усиления межведомственного взаимодействия.

Начальник департамента полиции Мангистауской области Аманкельды Досжанов принял участие в обсуждении актуальных вопросов обеспечения безопасности детей и совершенствования профилактической работы.

В ходе заседания начальник управления общественной безопасности департамента полиции Серик Айдаров представил доклад о принимаемых мерах по предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних, противодействию преступлениям в отношении детей и обеспечению их безопасности.

Особое внимание было уделено причинам и условиям, способствующим подростковой преступности, вопросам профилактики буллинга и кибербуллинга, организации досуга несовершеннолетних, а также повышению уровня безопасности в организациях образования.

Представители полиции внесли ряд предложений, направленных на усиление профилактической работы, повышение ответственности родителей и укрепление взаимодействия между полицией, образовательными учреждениями и другими заинтересованными органами.

В департаменте полиции подчеркнули, что обеспечение безопасности детей и предупреждение подростковой преступности остаются одними из приоритетных направлений деятельности органов внутренних дел.

По итогам заседания участники обсудили дальнейшие меры по совершенствованию межведомственного взаимодействия, усилению профилактики правонарушений и созданию безопасной среды для подрастающего поколения.

Полиция призывает родителей уделять особое внимание воспитанию детей, интересоваться их окружением, поведением в социальных сетях и своевременно реагировать на любые признаки буллинга, насилия и противоправных действий.

Безопасность детей — общая ответственность семьи, школы, общества и правоохранительных органов.