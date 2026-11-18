Департамент полиции совместно с прокуратурой Павлодарской области на постоянной основе реализует комплекс организационных и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения и задержание скрывающихся от правосудия лиц, в том числе за пределами Республики Казахстан. Работа проводится в целях обеспечения принципа неотвратимости наказания.

Так, командированная оперативно-поисковая группа управления криминальной полиции области совместно с оперативниками МВД России по Московской области в ходе оперативно-розыскных и специальных мероприятий задержала в Москве разыскиваемого преступника, который длительное время находился в розыске и с 1999 года скрывался от полиции после совершения разбойного нападения в Павлодаре.

— За 10 месяцев 2026 года в розыске находились 82 уголовных преступника, при этом 62 из них были объявлены в розыск территориальными органами полиции в текущем году. В результате принимаемых мер разысканы 73 скрывавшихся преступника, — сообщил начальник управления криминальной полиции ДП Павлодарской области Жасулан Танжанов.

Кроме того, принимаемыми мерами на территории области разыскан 31 преступник, находившийся в розыске по запросам правоохранительных органов иностранных государств. За пределами страны разысканы семь скрывавшихся преступников.

В ведомстве отметили, что розыскная деятельность является одним из приоритетных направлений оперативно-служебной работы полиции и направлена на обеспечение основополагающего принципа неотвратимости наказания.