Один звонок ради шутки может обернуться эвакуацией сотен людей, выездом экстренных служб и уголовным делом. МВД предупреждает об опасности ложных сообщений о терроризме, особенно среди подростков.

С начала 2026 года к уголовной ответственности за заведомо ложные сообщения об актах терроризма привлечены 23 человека, 7 из них - несовершеннолетние в возрасте от 14 до 17 лет.

Речь идет о сообщениях о якобы заложенных взрывных устройствах, готовящихся поджогах и других угрозах. Их распространяют по телефону, через электронную почту, мессенджеры и социальные сети.

Нередко за такими действиями стоят подростки, которые воспринимают происходящее как розыгрыш или способ привлечь внимание. В интернете подобные действия известны как "сваттинг".

Но за каждой такой "шуткой" - реальные последствия. Эвакуируются школы, больницы и другие учреждения. На место направляются полицейские, спасатели и специальные службы. Нарушается привычная жизнь сотен людей, расходуются значительные государственные ресурсы.

МВД напоминает: уголовная ответственность за заведомо ложное сообщение об акте терроризма наступает уже с 14 лет. За это преступление предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.

Кроме того, на виновных возлагается обязанность возместить причиненный ущерб, включая расходы на выезд и работу экстренных служб. Таким образом, одна необдуманная выходка может обернуться не только уголовным наказанием, но и серьезными финансовыми последствиями для семьи.

Особое внимание МВД обращает на родителей. Важно знать, чем дети занимаются в интернете, с кем общаются и осознают ли последствия своих действий. Родители должны объяснить детям: анонимность в интернете не гарантирует безнаказанности. Даже сообщение, отправленное ради шутки, может привести к уголовному делу. Несколько секунд ради развлечения способны перечеркнуть планы на будущее и обернуться тяжелыми последствиями для всей семьи.

Полиция призывает граждан не распространять непроверенную информацию об угрозах, а при получении подобных сообщений незамедлительно обращаться в правоохранительные органы.