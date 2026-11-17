Сотрудники департамента полиции города Астаны достойно представили Казахстан на чемпионате мира по универсальному бою UNIFIGHT, продемонстрировав высокий уровень спортивного мастерства, физической подготовки и волю к победе.

Международные соревнования проходили с 10 по 15 ноября в городе Мерсине Турецкой Республики. За звание сильнейших боролись представители 36 стран мира. Чемпионат объединил спортсменов, которым предстояло продемонстрировать не только силу и выносливость, но и скорость реакции, координацию, тактическое мышление и умение принимать решения в условиях высокой физической нагрузки.

Золотую медаль и титул чемпиона мира завоевал Нурлан Турганбаев. Его коллега Ерболат Берген также показал достойный результат, завоевав бронзовую медаль, а во второй день соревнований — серебряную награду. Еще одну бронзовую медаль в копилку команды принес Алмас Зейнуллов.

Высокие результаты стали закономерным итогом систематической подготовки, упорных тренировок и стремления спортсменов к профессиональному совершенствованию. За каждой победой стоят дисциплина, самоотдача и способность преодолевать серьезные физические и психологические нагрузки.

Стоит отметить, что развитие физической культуры и спорта среди сотрудников органов внутренних дел имеет особое значение. Хорошая физическая подготовка, выносливость, выдержка и решительность являются важными составляющими профессиональной готовности полицейских к выполнению служебных задач.

Поздравляем Нурлана Турганбаева, Ерболата Бергена, Алмаса Зейнуллова, тренерский состав и национальную сборную Казахстана с достойным выступлением на мировом первенстве.