Полицейские Казахстана стали победителями чемпионата мира по универсальному бою UNIFIGHT
Сотрудники департамента полиции города Астаны достойно представили Казахстан на чемпионате мира по универсальному бою UNIFIGHT, продемонстрировав высокий уровень спортивного мастерства, физической подготовки и волю к победе.
Международные соревнования проходили с 10 по 15 ноября в городе Мерсине Турецкой Республики. За звание сильнейших боролись представители 36 стран мира. Чемпионат объединил спортсменов, которым предстояло продемонстрировать не только силу и выносливость, но и скорость реакции, координацию, тактическое мышление и умение принимать решения в условиях высокой физической нагрузки.
Золотую медаль и титул чемпиона мира завоевал Нурлан Турганбаев. Его коллега Ерболат Берген также показал достойный результат, завоевав бронзовую медаль, а во второй день соревнований — серебряную награду. Еще одну бронзовую медаль в копилку команды принес Алмас Зейнуллов.
Высокие результаты стали закономерным итогом систематической подготовки, упорных тренировок и стремления спортсменов к профессиональному совершенствованию. За каждой победой стоят дисциплина, самоотдача и способность преодолевать серьезные физические и психологические нагрузки.
Стоит отметить, что развитие физической культуры и спорта среди сотрудников органов внутренних дел имеет особое значение. Хорошая физическая подготовка, выносливость, выдержка и решительность являются важными составляющими профессиональной готовности полицейских к выполнению служебных задач.
Поздравляем Нурлана Турганбаева, Ерболата Бергена, Алмаса Зейнуллова, тренерский состав и национальную сборную Казахстана с достойным выступлением на мировом первенстве.