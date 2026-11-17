Выбросить мусор на тротуар — дело нескольких секунд. Убирать за этим человеком приходится другим. В области Абай такие поступки попадают в объективы камер: с начала года с помощью видеонаблюдения выявлено 1 375 фактов загрязнения общественных мест.

Это часть работы в рамках акции "Таза Қазақстан". За год полицейские провели более 2 945 рейдов и выявили 11 805 правонарушений, в том числе нарушения правил благоустройства и факты загрязнения мест общего пользования.

Еще один результат — выявление и ликвидация 81 стихийной свалки. Эти территории вместо мусора должны оставаться безопасными и чистыми для жителей.

Полицейские продолжают рейды и разъяснительную работу.

Полиция напоминает: двор, улица и место отдыха — общее пространство. Не оставляйте мусор после себя и не вывозите отходы в непредназначенные для этого места.