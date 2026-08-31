Полицейские проверяют школьные автобусы перед началом учебного года в СКО

В преддверии нового учебного года полицейские проверяют школьные автобусы, которые будут перевозить детей.

С раннего утра сотрудники контролируют проведение перевозчиками предрейсового осмотра автобусов и медицинского осмотра водителей, после чего проверяют транспорт непосредственно на линии.

Проверяется все, от чего зависит безопасность детей: документы, страховой полис на пассажиров, техническое состояние автобусов, наличие и исправность огнетушителей, аварийных молотков и других обязательных средств безопасности. В целом организация контроля со стороны перевозчиков нареканий у полиции не вызвала.

Особое внимание к школьным перевозкам неслучайно. С начала года в Северо-Казахстанской области зарегистрировано 60 дорожно-транспортных происшествий с участием детей. Даже небольшие нарушения и технические недочеты здесь недопустимы — дорога ошибок не прощает.

Проверки продолжаются. Задача полиции — не допустить на линию неисправный автобус и обеспечить безопасность детей в каждой поездке. Такая работа — часть ежедневной профилактики и практической реализации принципа “Закон и порядок”.