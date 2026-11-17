В районе Шал акына Северо-Казахстанской области участковые инспекторы и охотовед Сергеевского лесхоза проводили рейд в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Браконьер".

Около 21:30 в 7 километрах от села Сухорабовки они заметили свет в лесопосадках. При проверке стражи порядка обнаружили в лесу 37-летнего жителя района с ружьем и застреленную самку дикого кабана.

По факту незаконной охоты возбуждено уголовное дело. С места происшествия изъяты туша животного, зарегистрированное ружье 12-го калибра ИЖ-43Е и мотоцикл Suzuki. Ведется следствие, назначены необходимые экспертизы.

Важно знать: за незаконную охоту предусмотрено наказание в виде штрафа либо исправительных работ, а также лишение свободы на срок до 3 лет с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Рейдовые мероприятия в рамках ОПМ "Браконьер" проводятся на постоянной основе.