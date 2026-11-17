Патрулируя областной центр, сотрудники батальона патрульной полиции заметили на улице Камзина девушку, которая шла по улице и плакала. Полицейские остановились, чтобы узнать, все ли с ней в порядке.

В ходе беседы выяснилось, что девушка собиралась перевести 2 млн тг на счет по указанию мошенников, однако сама не подозревала, что стала жертвой обмана. Злоумышленники убедили ее в необходимости "доказать", что деньги действительно принадлежат ей.

Благодаря оперативным действиям сотрудников полиции Дархана Макажанова и Еламана Каримова удалось своевременно предотвратить финансовые потери и защитить девушку от мошеннических действий.

— Используя психологическое давление и вводя меня в заблуждение, они убедили меня, что деньги якобы не мои, а ворованные. Сначала мне позвонил неизвестный и сообщил, что мне необходимо продлить срок действия SIM-карты, попросил скинуть код. Позже сообщили, что с моего номера пытаются открыть два счета, на которые переводят деньги мошенники. Мне предложили "доказать", что все мои сбережения действительно принадлежат мне, иначе мне грозит лишение свободы. Разговоры продолжались некоторое время, я была в замешательстве, началась паника. Выйдя из дома, я направилась в банк, чтобы перевести 2 млн тенге на указанный неизвестными лицами счет. На мое счастье, меня встретили полицейские, которые выслушали меня, успокоили и приняли меры по предотвращению возможного мошенничества: незамедлительно провели проверку, обзвонили банковские организации и подтвердили, что на мое имя не оформлено никаких кредитных обязательств. Чтобы избежать повторных попыток мошенничества, полицейские помогли установить в приложении "eGov Mobile" услугу "Стоп-кредиты", которая исключает возможность оформления займов без моего ведома, — рассказала горожанка.

Полиция в очередной раз призывает граждан быть бдительными, не поддаваться на уловки мошенников и при возникновении подозрительных ситуаций незамедлительно обращаться в правоохранительные органы.

Стоит отметить, что в регионе зарегистрировано 1 337 фактов интернет-мошенничества. В рамках оперативно-профилактических мероприятий "Anti-fraud" и "Hi-Tech" задержаны лица, причастные к незаконной активации SIM-карт и обналичиванию денежных средств. Из незаконного оборота изъято более 120 мобильных устройств, 500 абонентских SIM-карт, 39 банковских карт и два устройства SIM-box.

Всего по подозрению в причастности к интернет-мошенничеству задержано порядка 33 человек, в том числе трое несовершеннолетних.