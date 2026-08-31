В Жамбылской области сотрудники патрульной полиции выявили водителей, которые нарушали правила дорожного движения, намеренно скрывая, изменяя или снимая государственные регистрационные номерные знаки.

Подобные действия могут быть направлены на то, чтобы избежать фиксации нарушений камерами видеонаблюдения, в том числе превышения скорости, выезда на встречную полосу и совершения других опасных маневров.

В ходе проверки установлено, что один из водителей управлял автомобилем с измененным государственным регистрационным номерным знаком. Другой вновь сел за руль, несмотря на лишение права управления транспортными средствами. Еще один водитель снял государственный номер и выехал на полосу встречного движения, создав угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения.

В отношении нарушителей приняты меры. Транспортные средства помещены на специализированную штрафную стоянку.

Полиция напоминает: снятие, сокрытие или изменение государственного регистрационного номерного знака не позволяет избежать ответственности. Каждому подобному факту будет дана правовая оценка в соответствии с законодательством.