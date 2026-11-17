В Усть-Каменогорске обычная просьба зарядить телефон обернулась для местного жителя потерей золотой цепочки стоимостью 800 тысяч тенге.

Мужчина разрешил двум незнакомцам воспользоваться зарядным устройством в своем гараже. Воспользовавшись тем, что мужчина на время оставил свои вещи без присмотра, один из незнакомцев попытался похитить золотую цепочку. Когда потерпевший попытался пресечь его действия, злоумышленник применил физическую силу. Придя в себя, мужчина обнаружил пропажу украшения.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили 25-летнего подозреваемого.

Как выяснилось, похищенную цепочку мужчина вместе со знакомым сдал в ломбард. Вырученные деньги они разделили между собой.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания.

Полиция призывает жителей быть осторожными при общении с незнакомыми людьми, не оставлять посторонних без присмотра и не допускать свободного доступа к личным вещам и ценностям.