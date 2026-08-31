Золотые украшения на миллион: в ВКО раскрыли две кражи

В Восточно-Казахстанской области полицейские раскрыли два похожих случая кражи золотых украшений. В обоих эпизодах изделия исчезли прямо с витрин, а общий ущерб составил более одного миллиона тенге.

Первый случай произошел в одном из ломбардов Усть-Каменогорска, куда мужчина зашел под предлогом покупки изделия. Создавая видимость интереса к товару, он воспользовался моментом, когда продавец отвернулся, и положил в карман золотую цепочку стоимостью более 500 тысяч тенге.

Спустя несколько дней аналогичный случай повторился в другой торговой точке города. На этот раз мужчина по той же схеме забрал золотой браслет стоимостью 500 тысяч тенге.

После поступления заявлений полицейские незамедлительно установили личность причастного. Им оказался 30-летний житель одного из районов.

По данным фактам возбуждено уголовное дело. Мужчина водворен в ИВС.

Полиция напоминает: за кражу чужого имущества предусмотрена уголовная ответственность. Владельцам торговых точек следует уделять особое внимание безопасности витрин и сохранности дорогостоящих изделий.