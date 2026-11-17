В Актау сотрудник полиции вовремя пришел на помощь мужчине, оказавшемуся в опасной для жизни ситуации на воде.

23 октября около 18:54 в районе 14-го микрорайона Актау сотрудники полиции заметили мужчину, который находился в воде и нуждался в помощи.

Сотрудник полиции Исатай Боранбаев, инспектор службы 1-го взвода 4-й роты батальона патрульной полиции, незамедлительно отреагировал на происходящее и пришел мужчине на помощь. Благодаря своевременным действиям полицейского удалось предотвратить трагедию и спасти человеческую жизнь.

Своевременная реакция, решительность и неравнодушие сотрудника полиции позволили избежать трагических последствий.

Этот случай в очередной раз подтверждает, что служба в полиции — это не только обеспечение общественного порядка, но и готовность в любую минуту прийти на помощь людям, оказавшимся в опасности.

Полиция напоминает гражданам о необходимости соблюдения мер безопасности вблизи водоемов.