Вопросы профилактики наркомании и противодействия наркопреступности обсудили в Шымкенте

26 августа состоялось внеочередное заседание регионального штаба по профилактике наркомании и противодействию наркопреступности при акимате города Шымкента.

В мероприятии приняли участие представители Министерства внутренних дел Республики Казахстан, руководители ответственных государственных органов города и заинтересованных структур.

Основная цель заседания — предупреждение распространения наркомании на территории города, усиление борьбы с наркопреступностью, повышение эффективности профилактических мероприятий и вывод межведомственного взаимодействия в данном направлении на новый уровень.

В ходе заседания особое внимание было уделено противодействию незаконному обороту наркотических средств, профилактике наркопреступлений, усилению разъяснительной работы среди молодежи и подростков, а также формированию у населения антинаркотического иммунитета.

Представители Министерства внутренних дел Республики Казахстан остановились на приоритетных направлениях в сфере противодействия наркопреступности и профилактики наркомании, подчеркнув важность системного мониторинга ситуации в регионах, качественной организации оперативно-профилактических мероприятий и применения современных подходов к предупреждению правонарушений.

Была проанализирована работа, проводимая местными исполнительными органами, рассмотрены проблемные вопросы и конкретные механизмы их решения. В частности, на повестку дня были вынесены вопросы предупреждения распространения наркотиков среди несовершеннолетних, а также внедрения цифровых решений в профилактике наркопреступлений.

В настоящее время борьба с наркопреступностью является не только задачей правоохранительных органов. Это важное направление, требующее общей ответственности государственных органов, организаций образования и здравоохранения, общественных институтов, родительского сообщества и всего общества. В связи с этим на заседании была отмечена необходимость направить профилактическую работу не только на борьбу с последствиями, но и на раннее выявление причин наркотической зависимости и ее предупреждение.

На заседании были заслушаны предложения ответственных государственных органов по ряду вопросов, касающихся наркоситуации в городе, и определены задачи на предстоящий период. Отмечена необходимость усиления межведомственного взаимодействия по каждому направлению, повышения результативности профилактических мероприятий и обеспечения контроля за исполнением принятых решений.

По итогам внеочередного заседания регионального штаба соответствующим органам дан ряд конкретных поручений, исполнение которых взято на контроль.