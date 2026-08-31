Полиция обеспечила безопасность более 120 тысяч человек на праздновании Дня города в ВКО

Более 120 тысяч жителей и гостей областного центра собрались на масштабных праздничных гуляньях в честь Дня города в Усть-Каменогорске.

Праздничная программа запомнилась горожанам ярким концертом с участием казахстанских артистов, хедлайнеров группы Ninety One и российской группы "Краски", а также грандиозным салютом.

При рекордном скоплении людей главной задачей правоохранителей стало обеспечение безопасности и общественного порядка. На улицах, площадях и в зонах отдыха совместно несли службу сотрудники полиции, военнослужащие Национальной гвардии, спасатели и медицинские бригады.

Современные технологии стали надежным помощником стражей порядка: воздушную обстановку контролировали беспилотные летательные аппараты. Дроны вели непрерывный мониторинг, позволяя в режиме реального времени отслеживать ситуацию в эпицентре народных гуляний и своевременно реагировать на любые изменения.

Отдельное внимание было уделено безопасности самых юных горожан. В условиях большого скопления людей более 50 несовершеннолетних потерялись и временно разлучились с родителями.

Благодаря оперативным и слаженным действиям сотрудников полиции каждого ребенка быстро нашли и передали законным представителям.

Благодаря четкой координации всех служб масштабный праздник в Усть-Каменогорске прошел организованно, без серьезных происшествий и инцидентов, подарив горожанам спокойствие и атмосферу настоящего торжества.