Попытку ввоза синтетических наркотиков пресекли в СКО

В Северо-Казахстанской области сотрудники полиции предотвратили распространение в Петропавловске партии синтетических наркотиков. По подозрению в сбыте задержан 42-летний житель Жамбылской области, который пытался въехать в областной центр на арендованном посуточно автомобиле Chevrolet Cobalt.

Полицейские остановили автомобиль на контрольно-пропускном посту "Южный". В салоне были обнаружены и изъяты две так называемые "бомбы" — пакеты с расфасованным психотропным веществом.

Согласно заключению экспертизы, изъятое вещество является наркотиком α-PvP общим весом 120 гр. Мужчина задержан по подозрению в сбыте наркотиков в особо крупном размере. Медицинское освидетельствование также подтвердило факт употребления каннабиноидов. В настоящее время он содержится под стражей. Ему грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.

С начала года полицейские пресекли 26 каналов поставки наркотиков в областной центр в СКО.