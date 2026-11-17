Сегодня социальные сети набирают большую популярность. В них регулярно появляются публикации с благодарностями и положительными отзывами в адрес сотрудников полиции.

Одна из таких благодарностей опубликована в областном паблике shchuchinsk_life2. Автор рассказал, что 14 ноября в Щучинске из-за образовавшейся на дороге наледи автомобиль занесло в сторону, в результате чего он оказался в придорожной канаве. Ситуация была неожиданной и неприятной, а самостоятельно выбраться из нее было непросто.

На помощь пришли сотрудники полиции Искендір Бекжан и Руслан Ануарбеков. Они не остались в стороне, проявили участие и помогли вытащить автомобиль из канавы.

— Особенно приятно осознавать, что рядом есть люди, готовые прийти на помощь в трудную минуту. Их оперативность, доброжелательность и человеческое отношение заслуживают искреннего уважения и признательности. Пусть добро, которое вы делаете для других, возвращается вам вдвойне! Берегите себя и спасибо за вашу работу! - пишет автор в своем посте.