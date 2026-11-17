В Актобе участились случаи мошенничества под предлогом изготовления мебели на заказ.

Злоумышленники размещают объявления о предоставлении мебельных услуг, принимают заказы и предоплату от клиентов, однако взятые на себя обязательства не выполняют. В результате потерпевшие остаются без заказанной мебели и без возвращения денежных средств.

В настоящее время по данным фактам расследуются уголовные дела в отношении двух подозреваемых. Проводятся необходимые следственные действия, после завершения которых материалы уголовных дел в ближайшее время планируется направить в суд.

Примечательно, что в рамках одного из уголовных дел потерпевшими признаны десятки граждан.

Департамент полиции Актюбинской области напоминает:

Не переводите денежные средства незнакомым лицам без предварительной проверки их деятельности.

Заключайте официальный договор на изготовление мебели, в котором должны быть указаны сроки выполнения заказа, стоимость и условия оплаты.

Требуйте документы, подтверждающие получение денежных средств.

Проверяйте репутацию исполнителя, изучайте отзывы и реальные примеры выполненных работ.

Помните: бдительность и своевременная проверка исполнителя помогут уберечь ваши деньги от мошенников.