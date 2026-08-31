Накануне нового учебного года в Актобе усилены рейдовые мероприятия

В преддверии 1 сентября сотрудники полиции усилили профилактические и рейдовые мероприятия, направленные на обеспечение безопасности детей и подростков.

В микрорайоне Есет батыр города Актобе инспекторы ювенальной полиции провели очередной рейд. В ходе мероприятия выявлено несколько фактов нахождения несовершеннолетних студентов и учащихся старших классов на улице после 23:00.

С родителями выявленных несовершеннолетних проведена профилактическая работа и вынесены предупреждения. С детьми также проведены разъяснительные беседы.

В ходе ночных рейдов выявлены также факты нарушения тишины на территории многоквартирных жилых домов. После 23:00 совершеннолетние молодые люди играли в мяч, мешая отдыху жителей. Кроме того, зафиксированы случаи, когда родители отправляли малолетних детей на игровые площадки и в продуктовые магазины в позднее время. На отдельных игровых площадках выявлены факты загрязнения территории. По всем выявленным нарушениям приняты соответствующие меры и проведена профилактическая работа.

Полиция призывает родителей и законных представителей уделять особое внимание безопасности детей и не допускать их самостоятельного пребывания на улице в ночное время. Безопасность детей — главная ценность.