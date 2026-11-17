В Жамбылской области задержан 44-летний мужчина, подозреваемый в краже 16 голов лошадей. В ходе расследования установлено, что семь из похищенных животных он забил, а мясо реализовал.

Происшествие произошло на пастбище в песчаной местности Т. Рыскуловского района. Мужчина заметил лошадей, оставленных без присмотра, и решил присвоить их.

Для совершения кражи он оседлал собственного жеребца и угнал весь табун. В результате владельцу скота причинен материальный ущерб на сумму 24 млн тг.

Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье о краже скота в особо крупном размере.

Полиция призывает граждан ответственно относиться к сохранности своего имущества, не оставлять скот без присмотра и принимать необходимые меры для обеспечения его безопасности.