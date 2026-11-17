Министерство внутренних дел на постоянной основе проводит системную работу по предупреждению и раскрытию краж скота, установлению причастных к ним лиц, а также возмещению причиненного гражданам ущерба.

14 ноября 2026 года сотрудники криминальной полиции МВД в Жамбылском районе Алматинской области задержали две группы скотокрадов, подозреваемых в совершении серии краж крупного и мелкого рогатого скота.

Установлена причастность четверых подозреваемых к восьми эпизодам скотокрадства. По данным следствия, ими было похищено более 20 голов крупного рогатого скота и 47 овец. Злоумышленники похищали скот со свободного выпаса в сельской местности, после чего сбывали его местному жителю в живом виде.

Группа из трех человек подозревается в проникновении на территорию крестьянского хозяйства и хищении из загона 21 головы мелкого рогатого скота. Все похищенные животные изъяты и возвращены владельцам.

В настоящее время все подозреваемые заключены под стражу. Проводится досудебное расследование.

- В целом с начала года в Алматинской области количество краж скота сократилось на 36%. Полицией раскрыто более 80 фактов скотокрадства, задержаны 75 подозреваемых, в том числе участники 14 преступных групп. Законным владельцам возвращено свыше 400 голов скота, а сумма возмещенного ущерба превысила 150 млн тенге.

В масштабах страны с начала года задержано 566 лиц, причастных к кражам скота, в том числе участников 142 преступных групп. Владельцам возвращено более 4 тысяч голов скота, сумма возмещенного ущерба превысила 800 млн тенге.

МВД подчеркивает, что имущество каждого гражданина находится под защитой закона. Обеспечение его сохранности, защита прав и законных интересов населения, а также принцип неотвратимости ответственности за совершенные преступления остаются приоритетными задачами полиции. Работа по противодействию скотокрадству будет продолжена в рамках принципа "Закон и Порядок", - отметил представитель департамента криминальной полиции МВД Бекзат Кемал.