Военнослужащие спецподразделения “Бүркіт” воинской части 6655 Национальной гвардии МВД РК в Актобе приступили к подготовке солдат срочной службы по управлению беспилотными летательными аппаратами.

Обучение направлено на освоение современных технологий и тактических навыков, необходимых в условиях меняющегося характера боевых действий.

Занятия проходят в специально оборудованном учебном классе. Гвардейцы изучают устройство беспилотников, правила пилотирования, техническое обслуживание и основы их тактического применения. Программа также предусматривает подготовку боевого расчета, в который входят командир, оператор FPV-дрона, специалист по боеприпасам и оператор-разведчик.

Подготовку проводят военнослужащие спецподразделения “Бүркіт”, которые ранее повысили квалификацию в области обучения операторов беспилотных летательных аппаратов в нескольких городах страны, а также в Актюбинском военном институте сил воздушной обороны имени Т. Бегельдинова.

Помимо управления дронами, солдаты осваивают их сборку. Такой подход позволяет им на практике знакомиться с устройством техники и получать навыки, востребованные при освоении современных тактических приемов.

Профессиональный уровень бойцов “Бүркіт” подтверждают и результаты соревнований. На национальном инженерном чемпионате “SHAIQAS-2026” команда “Burkit Team” Национальной гвардии совместно с представителями Назарбаев Университета и специалистами по кибербезопасности “Fr13nds Team” заняла первые места в направлениях “Тактика” и “Кибербезопасность”, а в конкурсе “Сброс гранаты с квадрокоптера” завоевала второе место.

Полученные знания и практический опыт бойцы спецназа теперь передают солдатам срочной службы, помогая им осваивать современные технологии и расширять профессиональные навыки.