Круглосуточный контроль за общественным порядком на улицах и безопасностью дорожного движения — одна из ключевых задач Центра оперативного управления полиции Сайрамского района.

Здесь несет службу Нурдаулет Сайдикаримов. С помощью системы видеонаблюдения он выявляет нарушения ПДД, в том числе выезд на встречную полосу, использование поддельных, нечитаемых или отсутствующих государственных номерных знаков.

Также особое внимание уделяется обстановке в общественных местах. При обнаружении подозрительных действий инспектор незамедлительно передает информацию ближайшим нарядам полиции, что позволяет оперативно реагировать на возможные правонарушения.

С начала работы Центра оперативного управления Сайрамского РУП с помощью камер видеонаблюдения под контролем Нурдаулета Сайдикаримова выявлено более 5 тысяч правонарушений. По каждому факту принимаются соответствующие меры в установленном законом порядке.

— Иногда даже один видеокадр помогает выявить и предотвратить правонарушение. Поэтому важно внимательно следить за происходящим и своевременно анализировать поступающую информацию, — отмечает он.