Житель Шымкента лишился водительских прав за использование подложного номера

Во время патрулирования города сотрудники полиции выявили автомобиль с подложным государственным номерным знаком.

Внимание полицейских привлек Hyundai Grandeur, двигавшийся по улицам города с выключенными фарами. При проверке выяснилось, что регистрационный номер автомобиля является подложным.

В отношении правонарушителя собраны административные материалы, которые направлены в суд.

По решению суда водитель арестован на двое суток и лишен права управления транспортными средствами сроком на один год. Автомобиль водворен на штрафную стоянку.

Полиция предупреждает: любое правонарушение получит правовую оценку, а виновные будут привлечены к ответственности в соответствии с законом.