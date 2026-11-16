Житель Шымкента лишился водительских прав за использование подложного номера
Во время патрулирования города сотрудники полиции выявили автомобиль с подложным государственным номерным знаком.
Внимание полицейских привлек Hyundai Grandeur, двигавшийся по улицам города с выключенными фарами. При проверке выяснилось, что регистрационный номер автомобиля является подложным.
В отношении правонарушителя собраны административные материалы, которые направлены в суд.
По решению суда водитель арестован на двое суток и лишен права управления транспортными средствами сроком на один год. Автомобиль водворен на штрафную стоянку.
Полиция предупреждает: любое правонарушение получит правовую оценку, а виновные будут привлечены к ответственности в соответствии с законом.