Победителей интеллектуального турнира "Әділетті полицей" определили в Астане

13 ноября в Академии управления МВД состоялся заключительный этап регионального интеллектуального турнира "Әділетті полицей". Соревнование организовано по инициативе департамента собственной безопасности МВД в рамках масштабной акции "Адал полицей".

В финальном этапе турнира приняли участие команды департаментов полиции Астаны и Шымкента, а также Акмолинской, Атырауской областей и области Жетысу, прошедшие региональный отбор.

На открытии мероприятия заместитель начальника Академии управления МВД Эльвира Алимова отметила значимость турнира.

— Сегодняшний финал — это не просто интеллектуальное состязание, а важная площадка, объединившая сотрудников полиции, преданных своему делу, обладающих высокими знаниями и профессиональными навыками, твердо придерживающихся принципов справедливости и законности. Понятие "Әділетті полицей" подразумевает не только профессиональные знания, но и честность, ответственность, уважение к закону и умение оправдывать доверие народа, — отметила она.

Интеллектуальное состязание состояло из трех этапов. Участники отвечали на вопросы, связанные с антикоррупционной культурой и законодательством, а также анализировали сложные ситуации, демонстрируя профессиональные знания и умение принимать решения.

По итогам соревнования первое место заняла команда департамента полиции города Астаны. Второе место досталось полицейским Шымкента, а третье — команде департамента полиции Акмолинской области.

Победители награждены специальными призами, дипломами и сертификатами.

Турнир позволил оценить уровень знаний сотрудников полиции в области антикоррупционного законодательства и норм служебной этики, а также их навыки командной работы и оперативного принятия решений.