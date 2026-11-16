В Имантауско-Шалкарской курортной зоне Айыртауского района Северо-Казахстанской области открыли два современных модульных пункта туристической полиции.

В церемонии открытия приняли участие местные жители, руководитель аппарата акима области Руслан Алишев, начальник областного департамента полиции Руслан Назаров и аким района Мейрам Мендыбаев.

Озера Шалкар и Имантау привлекают десятки тысяч туристов, из-за чего транспортный поток на дорогах здесь интенсивный практически круглый год. Если раньше за спокойствие сельчан и отдыхающих отвечал в основном участковый инспектор, то теперь эту работу усилили сотрудники туристической полиции, получившие при поддержке местных властей комфортные условия для службы и приема граждан.

— Подобные проекты наглядно показывают стремление государства обеспечить комфортные условия для жизни, работы и безопасного отдыха в нашем регионе. Туристическая полиция является современным форматом работы, требующим от сотрудников высокой квалификации, — отметил Руслан Алишев.

По данным районного отдела полиции, вдоль побережья озера Шалкар работают 23 зоны отдыха. Раньше нарядам приходилось добираться туда из районного центра, расположенного в 33 километрах, тратя на дорогу от 20 до 35 минут. Новые модули расположены в 9 километрах от участкового пункта полиции села Айыртау и в 15 километрах от участкового пункта села Лобаново. Это позволит сократить время прибытия на вызов в три раза, помогая раскрывать преступления по горячим следам и эффективнее контролировать дорожную обстановку.

В отапливаемых модулях оборудованы кабинет для посетителей, компактные кухня и спальня, санузел с душем. На мониторы выводится изображение с уличных камер видеонаблюдения. Рядом обустроены гараж и площадка для воркаута с турниками.

На торжественном открытии стражам порядка также вручили ключи от новых служебных автомобилей, квадроциклов и передвижных полицейских пунктов. Начальник областного департамента полиции Руслан Назаров подчеркнул, что поручение министерства внутренних дел по укреплению в обществе принципа “Закон и порядок” воплощается в реальных делах, а запуск модульных пунктов открывает новый этап в обеспечении безопасности жителей и гостей живописного курортного края.