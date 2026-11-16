60 незаконных граффити с рекламой наркотиков закрасили в Туркестанской области

В Туркестанской области в ходе рейдовых мероприятий сотрудники полиции выявляют и устраняют незаконные граффити-надписи, рекламирующие наркотические вещества.

Так, полицейские отдела полиции города Кентау обнаружили 60 граффити-надписей с рекламой продажи наркотических веществ на стенах жилых домов, гаражей и заброшенных зданий. Все они были полностью закрашены.

Подобные надписи могут использоваться в качестве скрытой рекламы незаконного оборота наркотиков. Поэтому полицейские не только выявляют и устраняют их, но и проводят среди населения разъяснительную работу о последствиях наркопреступности и ответственности за противоправные действия.

Сотрудники полиции продолжат профилактические мероприятия в данном направлении.

https://youtu.be/FCUMoxzGt_A